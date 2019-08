Congo-Kinshasa: Gouvernement Ilunkamba - La Société Civile insiste sur le profil des futurs membres

Christopher Ngoyi reste formel sur le profil des futurs membres du Gouvernement. Car, dit-il, les défis qui attendent ces derniers se rapportent sur le plan sécuritaire, éducationnel, judiciaire et des infrastructures. En réalité, Christopher Ngoyi soulève ces différents aspects, car figurant parmi les dernières promesses du Président de la République, Félix Tshisekedi, investi le 24 janvier dernier au Palais de la Nation.

En effet, le Président de la Société Civile décrie la gouvernance des précédentes équipes ayant pris part à la gestion de la chose publique, qualifiant leurs parcours sans impact sur l'amélioration des conditions de vie de la population. «Aujourd'hui, nous parlons de remettre le pays sur les rails ; il est tout à fait normal de changer des méthodes et des modes de gestion. Pour le faire au-delà de la vision, du nouveau paradigme, il faudra changer des personnes. Sinon, les personnes qui sont entachées ont leur nature et risquent de perpétrer les mêmes maux que nous déplorons. Il faut des hommes susceptibles de rompre avec le passé et d'entreprendre autrement avec le futur », a-t-il lâché.

Profil des ministres

Ici, Christopher Ngoyi stipule qu'ils doivent faire preuve de compétence, de loyauté au Chef de l'Etat, de respect des droits humains, imprégnés des valeurs morales et patriotiques, et soucieux du développement de la Nation. Ainsi, il est nécessaire de ne pas laisser des places à ceux qui envisageant profiter de leurs positions pour aggraver la situation précaire qui sévit dans le pays, dans la corruption et l'instauration d'un Etat de non droit.

Ayant réfuté et rejeté toutes les propositions faites à son égard, d'intégrer les précédents Gouvernements, suite à une élection réellement porteuse de tout espoir, en entrainant la première alternance politique au sommet de l'Etat, Christopher Ngoyi se dit prêt à apporter son expertise dans le prochain Gouvernement.