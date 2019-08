Congo-Kinshasa: Promotion du Commerce Extérieur - 25 journalistes congolais en formation

Le Ministère du commerce de la République populaire de Chine, en collaboration avec l'Institut Professionnel du Commerce Extérieur de Hunan, organise depuis ce mardi 13 août, un séminaire sur la radiotélévision pour la RDC, dans la salle de Conférence de l'Hôtel Gao Yuan Hong, à Changshan, en Chine, à l'intention de 25 journalistes congolais venus de Kinshasa. Une formation de près d'un mois, riche en matières et descentes dans des différentes villes de la Chine pour des leçons pratiques.

A l'ouverture de ce séminaire, le Directeur adjoint de l'Institut professionnel du commerce extérieur de Hunan, Monsieur Zhan Feifu, a commencé par rappeler l'histoire de son Institution, vieille de 60 ans, spécialisée dans la formation des cadres talentueux en matière de commerce en Chine. L'Institut professionnel du commerce extérieur est un outil important du gouvernement chinois pour la promotion du commerce et le centre de formation des cadres commerciaux dans le monde.

L'IPC, a-t-il indiqué, est une grande école qui compte à ce jour 9200 étudiants inscrits à temps plein, avec un total de 475 enseignants dont 125 professeurs et professeurs adjoints. L'Institut offre chaque année des services techniques et organise activement des formations à l'extérieur, a-t-il expliqué, avant d'ajouter qu'à ce jour, plus de dix mille personnes ont été formées dans cette école, reparties dans des différentes régions de la Chine, et de certains pays et régions du monde, et qui sont devenus déjà professionnels du secteur.

Les journalistes Guy Elongo et Jordache Diala de La Prospérité

C'est dans ce sens que les journalistes congolais ont été conviés, eux-aussi, pour suivre cette formation de la théorie à la pratique. Des matières inscrites dans cette formation, il y a notamment, aperçu général sur la Chine ; la nouvelle ère ; le nouveau média et la communauté ; les problèmes juridiques de l'industrie de radio et télévision à l'époque d'internet ; etc.

Par cette formation, dit Zhan Feifu, l'Institut et son sponsor le Ministère chinois du Commerce Extérieur poursuit un seul objectif, donner aux participants une idée précise de l'Etat et de la perspective de l'exploitation de radiotélévision en Chine et dans le Monde. Autrement dit, amener les gens à approfondir leur connaissance sur la Chine.

Pour sa part, le Vice-directeur du Bureau pour le règlement et la relation des échanges internationaux du Département du commerce de la province du Hunan, LI Peng, au nom du gouvernement chinois, a invité les participants à suivre cette formation avec beaucoup d'intérêts, qui s'inscrit dans une nouvelle politique de la Chine de vouloir partager son expérience avec d'autres pays dans plusieurs domaines de la vie pour bâtir un monde meilleur. Enfin, le représentant des journalistes congolais, Pascal Kapalay de Top Congo, a, au non de la délégation, remercié les organisateurs pour l'estime, et les a rassurés d'une bonne collaboration.