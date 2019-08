Sénégal: Absentéisme après la Tabaski - Les fautifs encourent des "mesures disciplinaires"

Dakar — Le mardi 13 et le mercredi 14 août correspondant respectivement au lendemain de la Tabaski et à la veille de la fête de l'Assomption demeurent des "jours ouvrables", tout comme le vendredi 16 août, a rappelé le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions, Samba Sy, avertissant que les absentéistes "encourent des mesures disciplinaires.

Dans un communiqué reçu à l'APS, le ministre rappelle qu"'en application de la loi numéro 74-52 du 04 novembre 1974 relative à la fête nationale et aux fêtes légales, le mardi 13 et le mercredi 14 août correspondant respectivement au lendemain de la Tabaski et à la veille du 15 août sont des jours ouvrables. Tout autant que le vendredi 16 août".

Samba Sy, dont le rappel à l'ordre s'adresse aux travailleurs, en particulier les agents de l'administration et des collectivités territoriales, prévient que ceux qui "s'absenteraient indûment de leur poste de travail encourent des mesures disciplinaires".

"La gestion du temps de travail et des fêtes légales pourrait être mise en débat dans le cadre du Dialogue national initié" par le président de la République, Macky Sall, ajoute M. Sy.