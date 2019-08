Sénégal: Balance commerciale - Le déficit se creuse

La Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) fait remarquer que les importations de biens du Sénégal ont connu une baisse plus importante de -143,1 milliards de francs CFA que celle des exportations de biens -63,1 milliards au mois de juin 2019.

En conséquence, «le déficit commercial du pays s'est établi à 144,9 milliards de francs CFA au mois de juin 2019», souligne la Dpee.

Ce déficit s'est ainsi atténué de 62,8 milliards par rapport au mois précédent, relève la Dpee dans son Point mensuel de conjoncture pour le mois de juin 2019.

Le point mensuel de conjoncture que «le taux de couverture des importations par les exportations est passé de 45,6% à 46,4% sur la période, gagnant 0,8 point de pourcentage».

La source précise que les exportations de biens, évaluées à 128,3 milliards au mois de juin 2019, ont enregistré une baisse de 33% (-63,1 milliards).

Toutefois, il est à remarquer que «leur montant était de 191,3 milliards le mois précédent». La Dpee souligne que «cette situation est imputable aux produits alimentaires (-24,3 milliards), aux produits pétroliers (-10,6 milliards), aux 'engrais minéraux et chimiques' (-7,3 milliards), au titane (- 5,9 milliards) et à l'or non monétaire (-5,6 milliards)». Par contre, les exportations de zircon ont connu une hausse de deux milliards.

Exportations en hausse sur les six premiers mois de l'année

Sur les six premiers mois de l'année 2019, les exportations de biens se sont confortées de 26,4% (+215,8 milliards), comparativement à la même période de 2018.

Quant-aux importations de biens, «elles ont chuté de 419,5 milliards au mois de mai à 276,4 milliards en juin 2019, soit une contraction de 34,1% (-143,1 milliards).

Cette situation est principalement imputable aux produits pétroliers (-69,8 milliards), aux produits alimentaires (-13,4 milliards), aux véhicules, matériels de transport et de pièces détachées automobiles (-9,1 milliards) et aux machines, appareils et moteurs (-7,1 milliards)».

En revanche, en glissement annuel, les importations de biens se sont repliées de 17,5% (-58,8 milliards) en juin 2019.

Sur les six premiers mois de l'année 2019, les importations de biens ont progressé de 85,5 milliards, comparativement à la même période en 2018, pour ressortir à 1.983,4 milliards.