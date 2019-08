Cote d'Ivoire: Prix Pierre Castel - Les lauréats coachés par Mariam Dao Gabala

Le 09 août 2019, Madame Dao Gabala a démarré les séances de Coaching avec les finalistes du Prix Pierre Castel en présence de Mme Ogou Danielle, Chef de Division Communication de SOLIBRA.

Le Prix Pierre Castel de SOLIBRA pour cette deuxième édition a connu plusieurs innovations dans le but d'accompagner les entrepreneurs à fort potentiel qui participeront au développement de la Côte d'Ivoire et à la promotion de l'esprit entrepreneurial.

Premièrement, le nombre de personnes à récompenser à passer de 1 à 3. Le fonds Pierre Castel et SOLIBRA ont décidé de faire bénéficier, d'un accompagnement pendant douze mois, de sorte à accélérer la croissance de leurs entreprises.

Ce soutien pour ces 3 privilégiés se fera sous plusieurs formes, des modules de formation du World Trade Center (WTC), des séances de coaching de Madame Dao Gabala, un appui de l'IECD (Institut Européen de Coopération et de Développement).

Le coaching de l'honorable Mme Dao Gabala, sénatrice et personnalité importante de la société civile, spécialiste des questions de développement local et de PME après plus de 25 ans d'expertise dans la microfinance est d'un apport inestimable pour ces jeunes entrepreneurs.

Mme Elmine Kouyaté, Directrice de Axxiom producteur de champignon pleurote témoigne en ces termes : « le coaching de Mme Dao Gabala m'a totalement transformée, avec elle un sou doit en rapporter un autre ».

Elle a aujourd'hui une activité plus structurée, connaît ses priorités et sait mettre en œuvre les plans adéquats pour atteindre ses objectifs. Grâce à ces compétence Mme Elmine Kouyaté est désormais un véritable agripreneur.

En plus de s'adresser à l'activité professionnelle de ses coachés, la Sénatrice est réellement un mentor qui veillera à l'épanouissement de ses poulains pour en faire des leaders capables d'impacter positivement la société ivoirienne.

Tout cela est rendu possible grâce à l'initiative du Fonds Pierre Castel qui œuvre, par le truchement des filiales du Groupe Castel notamment SOLIBRA à « agir avec les cadres africains pour accroître les performances de l'agriculture et de l'agro-transformation ».

C'est ainsi que plusieurs personnalités et organisations du monde des affaires africaines et européennes se joignent à M. Pierre Castel et le Fonds qu'il préside pour apporter leur contribution.

L'IECD, Institut Européen de Coopération et de Développement accueillera dans son incubateur, Mme Kouyaté Elmine (finaliste au Prix en 2018) et M. Koné (3ème au Prix 2019). Le cabinet Mazars Côte d'Ivoire quant à lui apportera une formation en fiscalité et en gestion comptable.

Tout a été organisé par le Fonds Pierre Castel et SOLIBRA en Côte d'Ivoire pour la naissance des champions nationaux créateurs de valeur.

Les bénéficiaires de ce package d'accompagnement sont, M. Koné, étudiant et responsable de la Maison des Légumes à Korhogo, Mme Yoboue, Gérante de Attrey Service qui porte le projet Yaha de production de tomate, Mme Yao, Co-gérante de SITRAV qui produit et commercialise le piment en poudre Mako.

Rappelons que le 02 septembre 2019 se tiendra la finale devant le Jury sis à Bordeaux présidé par M. Pierre Castel, qui déterminera le Super Lauréat bénéficiaire d'un prix de 10 000 000 Fcfa.