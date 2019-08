Soudan: Les citoyens de Khartoum attendent la signature finale des deux déclarations

Khartoum — Les citoyens de l'État de Khartoum attendent samedi soir (17 août) la signature finale des déclarations politiques et constitutionnelles entre le conseil militaire de transition et les forces de la Déclaration de liberté et de changement.

Au cours des célébrations pour Eid al-Adha, SUNA a mené un sondage parmi les citoyens de Khartoum pour connaître leurs opinions et leurs sentiments à cet égard et que la plupart des citoyens a demandé au gouvernement attendu d'accorder l'attention aux services de la sante, de l'éducation, de l'eau et de l'électricité.

La restauration de la paix et de la sécurité, l'emploi des jeunes et d'autres étaient également des réclamations des citoyens, selon le sondage.