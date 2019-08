Soudan: Le Document constitutionnel est un moyen de former les institutions transitoires

Khartoum — Le chef du Rassemblement soudanais Al-Wefaq, Mohamad Al-Hassan Al-Soufi a déclaré que le document constitutionnel paraphé le 4 août entre le conseil militaire et les forces de la Déclaration de liberté et de changement ouvrait la voie à la formation des institutions de la période de transition qui concrétiseraient les objectifs de la glorieuse révolution du 19 décembre.

Dans une déclaration à SUNA, il a expliqué que le pays se préparait prochainement à un changement de pratique politique, appelant tous les partis politiques et mouvements armés à participer à ce processus pour parvenir à la transformation démocratique recherchée par tous.

Il a souligné l'engagement du Rassemblement soudanais à œuvrer dans un esprit de responsabilité nationale avec tous les partenaires politiques pour la stabilité politique du pays et pour assurer une période de transition sûre et stable qui permet au pays de passer d'un état de conflit politique abominable à un état de coexistence et de réconciliation.

Il a salué le rôle joué par la médiation conjointe africaine et les pays amis et frères dans la réalisation de l'accord sur le document constitutionnel, qui a réussi à réconcilier toutes les parties avec sagesse et compétence afin de parvenir à ce consensus national.