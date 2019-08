Angola: L'AN approuve des textes sur les élections locales

Luanda — Les députés à l'Assemblée nationale ont approuvé finalement, mardi, à l'unanimité, les projets de loi organique sur l'organisation et le fonctionnement des élections locales et de la tutelle administrative sur les élections locales.

Les deux textes, faisant partie d'un groupe de sept, confèrent des pouvoirs de contrôle à l'Exécutif sur les autorités locales.

Avec l'approbation de la tutelle administrative sur les élections locales, le Parlement angolais a franchi une étape importante dans le processus d'institutionnalisation des élections locales.

Le projet de loi organique sur l'organisation et le fonctionnement des élections locales comprend 10 chapitres et 77 articles, tandis que la proposition de loi de la tutelle administrative sur les élections locales comprend six chapitres et 25 articles. Les deux projets sont d'initiative du Gouvernement et du parti Unita.

Le texte établit les principes et normes d'organisation et fonctionnement des élections locales, en tant que collectivités territoriales qui garantissent de manière autonome la poursuite des intérêts spécifiques, résultant des liens de voisinage de sa population, par le biais des organes représentatifs et du propre gouvernement.