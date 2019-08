Angola: Débat public du projet de loi sur les autorités traditionnelles

Luanda — Le ministère de la Culture organisera vendredi 16 novembre à Luanda une séance de discussion publique du projet de loi sur le pouvoir des autorités traditionnelles.

Le texte en question vise à hiérarchiser les tâches et les compétences, à éviter l'usurpation et le chevauchement des pouvoirs, et à définir le rôle et le caractère des associations pouvant représenter les autorités traditionnelles, pour parler et être des interlocuteurs devant l'État.

Selon un communiqué de presse parvenu à l'ANGOP, l'Exécutif a l'intention de renforcer la coopération entre l'État et les autorités traditionnelles, en tenant compte de leur proximité avec les communautés, pour le maintien de la paix, de l'harmonie sociale, de la cohésion, de l'unité et de la pacification des esprits, ainsi que dans les actions de l'aménagement du territoire et urbanisme et la promotion de la santé. Cette rencontre a pour but de promouvoir une large réflexion et de recueillir des contributions pour la définition et la réglementation des tâches et compétences administratives assurant une action administrative rationnelle, efficace et efficiente, outre de valoriser le pouvoir des institutions traditionnelles.