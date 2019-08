Seychelles: Envie de visiter les îles éloignées? Les prix pour les citoyens seychellois sont devenus plus abordables

Un plus grand nombre de Seychellois pourront se permettre de visiter certaines îles périphériques des Seychelles lorsque la Société de développement des îles (IDC) fera baisser les prix du transport et de l'hébergement au mois de septembre.

IDC gère Silhouette et 13 îles éloignées de l'archipel de 115 îles de l'océan Indien occidental, notamment Desroches, Astove, Remire, Alphonse et Platte.

«Pour inciter davantage de Seychellois à visiter les îles éloignées, le Conseil d'administration a donc pris la décision de baisser les tarifs des vols aller-retour vers les îles les plus éloignées de Mahé. Les tarifs seront désormais les mêmes que pour Desroches, qui est relativement proche », a déclaré Michael Payet, responsable des relations publiques et des communications de la société.

Entre septembre 2019 et mai 2020, période correspondant à la haute saison touristique durant laquelle il y a des vols réguliers pour les îles, les tarifs aller-retour seront de 215 $ par nuit, auxquels s'ajouteront 36 $ pour l'hébergement et les repas,

Les tarifs des vols vers les îles éloignées varient actuellement entre 215 et 716 dollars, tandis que l'hébergement et la nourriture par personne et par jour coûtent 54 dollars. IDC possèdent des hébergements sur six îles périphériques - Desroches, Farquhar, Astove, Alphonse, Remire et Platte.

À Farquhar, des chambres d'hôtes résistant aux cyclones ont été construites et sont utilisées par les visiteurs. (www.idc.sc) Photo License: All Rights Reserved

Les chambres des chambres d'hôtes de IDC réservées aux Seychellois sont climatisées, à l'exception de celles de Silhouette. Les repas sont servis en pension complète et comprennent le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Certaines îles offrent des vélos et des canoës gratuits. Selon l'île, entre deux et 12 personnes peuvent être hébergées à la fois.

En raison des vols peu fréquents vers Remire et Platte, ces nouveaux dispositifs ne s'appliqueront pas à ces deux îles. Ce sera le cas jusqu'à ce que les projets prévus sur les deux îles soient terminés.

Au cours des cinq dernières années, IDC a constaté une lente augmentation du nombre de visiteurs locaux sur les îles. Silhouette est la plus visitée par les Seychellois. Entre mars 2018 et mars 2019, 714 locaux ont séjournés sur l'île.

«Au cours de la même période, 147 visiteurs ont séjourné dans les auberges situées sur les îles éloignées et y ont passé au total 123 nuits», a déclaré M. Savy.

IDC ne pense pas que plus de visiteurs affecteront indûment la faune où augmentera considérablement la pollution si les visiteurs respectent les règles. "Nous sommes très conscients de la nécessité de préserver l'environnement fragile dans ces lieux privilégiés", a déclaré M. Savy.

Le conseil d'administration de la société envisage également deux autres projets. Celles-ci constitueront un programme permettant aux résidents des maisons de retraite de visiter Silhouette. Une autre sera destinée aux élèves des écoles primaires et secondaires qui ont excellé dans les activités et les projets environnementaux.

Les membres du conseil d'administration et la haute direction de la société ont sollicité l'avis du gouvernement, de l'Assemblée nationale et du public lors de la préparation du plan de développement quinquennal d'IDC pour les années 2018 à 2023.

L'amélioration de l'accessibilité des îles a été un point soulevé lors de la consultation, après quoi ce point a été inclus dans le plan en tant qu'un des objectifs stratégiques d'IDC.