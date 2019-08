Ile Maurice: La Fournaise - «La lave a atteint la route nationale, l'océan et bientôt l'île Maurice», titre un journal satirique

L'article, satirique, est signé Lo Canard Lé Noir et prête à sourire. Le journal en ligne a pris comme prétexte l'éruption de La Fournaise, à La Réunion, pour faire un papier, daté d'hier, mardi 13 août, qui a pour titre : «Volcan La Fournaise : La LAVE a atteint la Route Nationale, l'Océan et bientôt L'île Maurice». Ce qui n'a pas manqué de faire rire les internautes mauriciens et réunionnais.

Pour corser le tout, selon nos collègues de l'île sœur, «les volcanologues pensent que le mouvement volcanique n'est pas prêt de s'arrêter de sitôt et pensent que la lave devrait toucher l'île Maurice dans la soirée de demain ! Port-Louis est en 'alerte Orange' et presque en 'alerte Orange foncé'». Serait-ce là une allusion aux couleurs du MSM ? Ils ajoutent : «On nous annonce, d'ailleurs, que gouvernement mauricien vient de commander plus de 25 000 extincteurs, fabriqués en Indonésie et 190 000 éventails chinois fabriqués à Hong-Kong.»

Et de conclure : «'Nou atende volcan là... mo bien kontan !' nous a dit un des chefs du gouvernement mauricien, extincteur à la main, qui a souhaité garder l'anonymat.»

Oté La Réunion, commen i lé ?