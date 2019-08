Angola: Exposition itinérante du Ministère des Ressources minières

Luanda — Des road shows, soit des expositions itinérantes, seront organisés par le Ministère angolais des Ressources minières, du 27 août au 20 septembre 2019, à travers les villes de Luanda, Dubaï, Beijing et Londres, visant à lancer une offre publique pour l'attribution des droits de concession minière en Angola.

Outre la présentation du potentiel des concessions minières, l'exposition permettra également d'attirer des investissements étrangers pour la prospection et exploitation de diamants, du fer et de phosphates dans les provinces de Cabinda, de Cuanza Norte, de Lunda Norte, de Lunda Sul et de Zaire.

Ces expositions publiques, qui commencent par Luanda, le 27 août, visent aussi à montrer et à éclaircir les éventuels futurs investisseurs sur le potentiel de chacune des concessions en cours et répondre aux questions qui pourraient surgir à propos.

Après la capitale angolaise, le road show aura lieu successivement à Dubai le 10 septembre prochain, à Beijing (Chine) le 16 septembre, et enfin à Londres le 20 septembre.

L'offre publique est ouverte aux entreprises nationales et étrangères, ambassades, banques, chambres de commerce et industrie, Associations professionnelles et autres entités à l'adresse suivante : Concursopublico2019&mirempet.gov.ao ou directement sur le lieu.