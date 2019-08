Angola: La BNA appelle au professionnalisme pour consolider le système bancaire

Luanda — Le gouverneur de la Banque nationale d'Angola (BNA), José de Lima Massano, a défendu mercredi à Luanda la nécessité pour les employés de banque de continuer à travailler avec honnêteté et professionnalisme afin que le pays dispose d'un système financier solide et robuste.

S'exprimant lors de la conférence sur "Mémoires de la banque" organisée par la BNA pour célébrer le 44e anniversaire de l'activité bancaire dans le pays, il a souligné la nécessité pour les cadres du secteur de continuer à travailler avec rigueur, honnêteté et professionnalisme afin que la banque continue d'être une référence dans la société.

Pour sa part, l'ancien gouverneur de la BNA, António Inácio, propose l'institutionnalisation du 14 août comme Journée du travailleur bancaire, en raison du rôle positif qu'il a toujours joué dans l'économie nationale.

"Je pense qu'il est opportun pour la contribution déjà apportée par les employés de banque, que cette date soit reconnue institutionnellement, tout comme il existe une journée du travailleur de la santé et de l'éducation, entre autres", a-t-il justifié.

António Inácio, qui occupe actuellement le poste de président de la Banque d'investissement rural (BIR), estime que le pays dispose actuellement d'un système bancaire sain, car les travailleurs apportent une contribution remarquable à cet égard.

Il a souligné qu'au début de ce processus, la banque comptait peu de personnel, mais aujourd'hui, ils peuvent être fiers du fait que le secteur compte des travailleurs instruits qui contribuent à la croissance du système financier bancaire.

Dans le contexte des transformations politiques et économiques en cours et compte tenu de l'importance du système monétaire et financier du pays, le Gouvernement a confisqué les actifs et les passifs d'alors Banque d'Angola (institution détenant le droit exclusif d'émettre des billets de banque) et a créé en novembre 1976, la Banque nationale d'Angola (BNA), qui exerce les fonctions de banque centrale, de banque émettrice, de Trésorerie et de commerce bancaire.

En outre, en 1976, le Gouvernement a confisqué la Banque Commerciale de Angola et a créé à sa place la Banco Populaire Angola (BPA), agissant principalement en tant qu'institution d'épargne personnelle.

Le travail exhaustif effectué par ce groupe de travailleurs est un jalon historique pour le secteur bancaire en Angola, ayant été proclamé le 14 août 1980 comme «Journée du travailleur bancaire».

En 1987, le gouvernement a formulé un ensemble de réformes institutionnelles visant la transition vers une économie de marché, en donnant la priorité au secteur financier, compte tenu de son importance pour la mobilisation de l'épargne, la distribution des ressources et la stabilisation macroéconomique.

Sur la base de la loi sur les institutions financières, la mise en place d'un système bancaire à deux niveaux a débuté en 1991 et la BNA est devenue la Banque centrale, créée en tant qu'autorité monétaire, agent de l'autorité de change et distincte des fonctions commerciales.

Les données indiquent que le pays compte plus de 26 institutions financières, menée par six, notamment la Banque d'épargne et de crédit (BPC), la Banque angolaise d'investissement (BAI), la Banco de Développement d'Angola (BFA), la Banque Economique, la Banque Millennium Atlântico ( BMA) et la Banque internationale de Crédit (BIC). Les banques publiques emploient plus de 27% des 23 000 employés du secteur bancaire angolais.

Une étude publiée récemment par la Banque nationale d'Angola (BNA) indique que le secteur financier bancaire angolais compte plus de 23 000 employés, dont 70% sans diplôme d'études supérieures, ce qui correspond à 16 100 employés et à 6.900 gradués (30%).