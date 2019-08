Cote d'Ivoire: Le Chef de l'etat au 75e anniversaire du débarquement de Provence

A l'invitation du Président de la République française, S.E.M. Emmanuel MACRON, le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a pris part, ce jeudi 15 août 2019, à la commémoration du 75e anniversaire du débarquement de Provence, à la Nécropole nationale de Boulouris (France).

Cette cérémonie a également enregistré la présence du Président de la République de Guinée, S.E.M. Alpha CONDE et de l'ancien Président français, M. Nicolas SARKOZY.

Elle a été marquée par des témoignages sur l'opération militaire menée dans le cadre du débarquement de Provence le 15 août 1944, le Chant des Commandos d'Afrique, les allocutions des Présidents Emmanuel MACRON et Alpha CONDE ainsi que le dépôt, par les trois Chefs d'Etat, d'une gerbe de fleurs au pied de la stèle aux Morts.

Dans son allocution, le Président Emmanuel MACRON a salué la contribution des troupes alliées, notamment africaines, à la libération de la France.

Il a souligné le courage et la bravoure des milliers de soldats africains « qui se sont sacrifiés pour défendre une terre lointaine, une terre souvent inconnue, une terre jusqu'alors jamais foulée, une terre à laquelle ils ont, à jamais, mêlé leur sang ».

Ces soldats ont, selon lui, fait l'honneur et la grandeur de la France. Pour le Président Emmanuel MACRON, la France doit être fière et ne jamais oublier les noms, les visages et les vies de ses héros d'Afrique, car sans eux la République française ne serait pas.

Aussi, a-t-il lancé un appel aux Maires de France pour qu'ils fassent vivre par les noms des rues et des places, les monuments et cérémonies, la mémoire de ces hommes qui rendent fiers toute l'Afrique.

Intervenant au nom des Chefs d'Etat africains invités, le Président Alpha CONDE, a, pour sa part, indiqué que le débarquement de Provence fait partie de la mémoire collective partagée entre les peuples français et africains.

Il a salué la mémoire de tous les soldats qui ont combattu pour la libération de la France et pour plus de paix et de liberté dans le monde.

Puis, il a réaffirmé qu'aujourd'hui comme hier, les peuples d'Afrique, tout en étant attachés à leur identité et à leur liberté, continueront le combat pour un monde plus juste et plus solidaire.

Au terme de la cérémonie, le Président Alassane OUATTARA s'est, quant à lui, réjoui de cette commémoration, qui est un moment important pour se souvenir de la contribution des troupes africaines à la libération de la France, et louer leur courage et leur engagement lors de la seconde guerre mondiale.

Le Chef de l'Etat s'est aussi félicité des excellentes relations d'amitié et de coopération que la Côte d'Ivoire, la Guinée et le continent africain en général entretiennent avec la France.

Notons que les Présidents Alassane OUATTARA et Alpha CONDE ont pris part à un déjeuner offert en leur honneur par le Président de la République française.