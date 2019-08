Togo: Les jeunes mobilisés à Lomé pour célébrer l'Assomption

Comme tous les 15 août depuis plusieurs décennies, la fête de l'Assomption est traditionnellement marquée par une procession dans les rues à travers villes et campagnes. Des chrétiens qui participent à cette procession, les plus remarquables sont les jeunes. Que cherchent-ils ? Qu'attendent-ils ? Reportage au cœur de la procession organisée par la paroisse Marie-Reine du Monde de Bè, à Lomé.

C'est dans une ambiance de ferveur, faite de prières, de chants et danses que les paroissiens de Marie-Reine du Monde de Bè ont fait le tour des artères du quartier jusqu'à la paroisse.

À l'arrivée, c'est la joie. « C'est beaucoup de joie et c'est aussi une manière d'exprimer la foi chrétienne, catholique », lance un participant à la procession.

Six jeunes en uniforme, blanc et noir, aux pas rythmés, portent la statue et marchent jusqu'à la grotte de la paroisse. Certains ne cachent pas leur fierté : « La procession c'est de montrer aux gens qu'aujourd'hui, on a besoin d'être un modèle pour la société. », explique l'un d'eux. « Cette foi que j'ai en Jésus, me pousse à vénérer sa maman, ce qui me pousse à me donner corps et âme à cette fête », témoigne un autre.

« Avec la fanfare, on a chanté et dansé sur tout le parcours, puis on a prié. » Pour Fo Kossi Aziabli, le curé de la paroisse, c'est ce dynamisme des jeunes qui construit l'Église. « La Vierge Marie qui nous donne Jésus compte beaucoup sur les jeunes pour construire l'Église et pour redonner plus d'espoir à la jeunesse qui, en ce moment dans le monde entier on dirait, a perdu des repères. »

Des jeunes mobilisés, dynamiques qui manifestent leur foi, prêts à revenir à la toute prochaine occasion avec la même ferveur.