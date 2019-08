Burkina Faso: Tour du Faso 2019 - Le tracé dévoilé

La 32e édition du tour cycliste international du Faso s'ébranlera le 25 octobre pour une course d'une dizaine de jours. 10 étapes à couvrir, 1 205 km à parcourir et une excursion en territoire togolais ; ce sont les grandes articulations que le comité d'organisation a dévoilées le mercredi 14 août 2019.

Le tracé du Tour du Faso est désormais connu. Il ne connaît pas de grandes modifications, car la course se déroulera comme à l'accoutumée sur 10 étapes, mais celles-ci comporteront des variations à certains endroits.

Le comité d'organisation a donné les indications au cours d'une conférence de presse. Il ressort que la compétition va démarrer par une course contre la montre par équipe à l'intérieur de la ville de Ouaga, ce qui donnera lieu à une sorte de parade aux concurrents de cette édition et le la de la course. En outre, il y a que lors de la 3e étape, la caravane va prendre la direction du Togo, précisément de Dapaong.

C'est l'une des innovations de cette année. En effet, après Bolgatanga au Ghana, le tour fera une excursion au Togo à partir de Tenkodogo, histoire de magnifier non seulement la capitale du Boulgou qui va abriter les festivités du 11-Décembre et de faire un clin d'œil à un pays de la sous-région, a expliqué le superviseur adjoint, Hermann Yabré.

Dans la même veine de changement de destination, la 8e étape sera courue entre Bobo et Sindou avec une traversée de la ville de Banfora.

L'autre fait notable est que tous les tronçons excèdent 100 km, d'où une volonté des organisateurs de s'approcher des standards internationaux, de l'avis d'Abdoulaye Tao de la commission technique.

Le président de la Fédération et président du comité d'organisation, le commandant Yasnémanégré Sawadogo, dira que les équipes participantes seront connues plus tard, mais d'ores et déjà, le Maroc et l'Angola ont manifesté leur intérêt. Ce qui est sûr, les pays voisins seront bel et bien présents.

Il a ajouté que le souhait est d'augmenter les équipes continentales à la course. En plus, il a souligné que le Tour espère accueillir une formation asiatique notamment la Chine en vue de matérialiser sportivement la bonne coopération avec ce partenaire. Il ne reste plus qu'à connaître les concurrents pour se faire une idée définitive du prochain Tour du Faso.