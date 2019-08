Congo-Brazzaville: Vient de paraître - « Réalités du Paradis » d'Auguy Ibanga

À la lumière de la vie quotidienne en Europe, Fatou désenchante quand elle se retrouve enfin à l'endroit qu'elle estimait être un lieu de bonheur et de perfection.

Réalités du Paradis, du romancier-poète Auguy Ibanga, ouvrage paru aux Editions +, raconte l'histoire de Fatou. Cette jeune fille imaginait que l'Europe en général, plus particulièrement la France et Paris constituaient le paradis. Sur place, les réalités de la vie la rattrapent bien vite.

Un livre qui interpelle sur l'actualité à propos des migrations des Africains vers l'Europe.

Extrait pages 94-95

" Fatou, n'ayant pas d'argent pour prendre l'autobus, décida de marcher jusqu'à Pôle Emploi. Elle faillit tomber plusieurs fois à cause de la neige et du froid. Arrivant à l'angle de la rue où l'agence se situait, elle vit une dame qui baissait la grille du Pôle Emploi. Elle courut pour arriver avant que celle-ci ne soit complètement descendue.

-Bonjour madame, vous fermez ?

-Bonjour mademoiselle, il est midi et c'est l'heure de la pause-déjeuner. Revenez à treize heures trente. En plus, d'ici là, il y aura des nouvelles annonces d'offre d'emploi, vous cherchez dans quel secteur ?

-Je recherche dans tous les secteurs, mais j'avais rendez-vous avec madame Roissia.

-Mademoiselle, si vous voulez travailler, il faudrait déjà commencer par respecter l'heure, répondit l'employée en souriant. Vous êtes très en retard et ce n'est pas correct. Revenez en début d'après-midi et madame Roissia vous recevra. C'est une personne très gentille. Au revoir et à tout à l'heure ! "

Auguy Ibanga est poète-écrivain, originaire de la République démocratique du Congo, et vit en France. Dans ses ouvrages, il aborde des thèmes aussi variés que la nature, l'actualité, l'amour, la politique et la société. Il prend position et exprime de multiples sentiments et émotions : la joie, la colère, l'humilité, l'amour, la révolte, la pitié.

A lire absolument !

IBSN : 9782956584452

www.leseditionsplus.com

leseditionsplus@leseditionsplus.com