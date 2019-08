Cote d'Ivoire: Soutien aux enfants déshérités - La paroisse Saint Jean de Cocody abrite un concert ce samedi

La salle des fêtes de la paroisse Saint Jean de Cocody abritera ce samedi 17 août, de 19 h à 22h, le 2e concert dit « de la fraternité solidaire », organisé par l'Ong "Action internationale Lumière d'Espérance" (AILE).

A l'affiche, l'artiste chantre Généviève Brou de la « Communauté mère et Divin amour ». Elle sera accompagnée du groupe « les adorateurs de l'Eternel » et de plusieurs autres artistes.

Selon son initiateur, Père Marc Espérance Kouadio, prêtre catholique du diocèse d'Agboville, les recettes générées par ce concert permettront de mener des actions de solidarité et de bienfaisance, en faveur de l'enfance vulnérable. Notamment, les orphelins et les enfants défavorisés et déshérités du pays.

Cette organisation a pour but de promouvoir l'éducation, la formation et l'insertion socio-professionnelle des jeunes filles et adolescentes-mères défavorisées.

Ce concert, faut-il souligner, est le deuxième du genre, après celui de 2018.