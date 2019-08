Ile Maurice: Paiement des droits d'auteur - Les artistes sollicitent la Cour suprême

Ils n'en peuvent plus du silence de Pradeep Roopun sur le paiement des droits d'auteurs. Les artistes Bruno Raya et Borghini Doguena, nom de scène Dr Boyzini, ont logé une plainte contre le ministre des Arts et de la culture en Cour suprême ce jeudi 15 août. Ils souhaitent que l'instance judiciaire ordonne au ministre de se prononcer.

La société des droits d'auteur avait soumis une ébauche de propositions quant au paiement des droits d'auteur au ministère le 31 mai dernier. Elle préconisait la hausse de paiements des droits relative aux œuvres musicales. Depuis c'est le silence radio. C'est pour cette raison que les deux artistes, à travers leurs avoués Kaviraj Bokhoree et Me Nabiil Kaufid, ont logé une plainte en cour. «... ever since there has been the submission of the said draft by the board of MASA, no decision has been taken and this delay is causing irreparable prejudice» ont-ils précisé dans la plainte.

Les parties concernées sont sommées de se présenter en Cour en septembre.