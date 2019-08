Congo-Kinshasa: Soutien à la vision et aux actions du Chef de l'Etat - «GRET» annonce la tenue d'un symposium des Tshisekedistes

L'Asbl Groupe de Réflexion et d'Elites Tshisekediste (GRET en sigle) annonce, pour le samedi 24 août prochain, la tenue d'un symposium des Tshisekedistes qu'il organise dans la salle de conférence de l'hôtel Africana Palace, situé dans la commune de Lingwala. Ce symposium se tiendra dans le cadre du soutien à la vision et aux actions menées par le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi, afin que ces dernières arrivent à se concrétiser comme il se doit.

Me Patrick Smalto TSHABA, Président national de cette ASBL, un mouvement avant-gardiste de l'UDPS, a expliqué qu'au cours de ce symposium, plusieurs points seront abordés notamment: la lutte contre les antivaleurs, la lutte contre la corruption ainsi que l'instauration totale d'un Etat de droit.

Le "GRET", à en croire Me Patrick TSHABA , n'est pas un parti politique, mais plutôt, un mouvement avant-gardiste de l'UDPS, qui a été créé en 2013 pour "sauvegarder l'honneur de notre leader Etienne TSHISEKEDI Wa MULUMBA". Car, dit-il, à l'époque, il y avait plusieurs tendances au sein de l'UDPS. C'est ainsi qu'une structure a été créée par nous jeunes de l'UDPS et les Tshisekedistes qui n'étaient pas au sein de l'UDPS et qui soutenaient notre défunt Président.

Et de renchérir : «Aujourd'hui, GRET est devenu une plateforme qui soutien la vision et les actions menées par le Président de la République, nous ne sommes pas comme d'autres mouvements opportunistes qui viennent de naître, parce que nous avons eu le pouvoir. Et, s'approchant comme des fourmis qui cherchent du sucre, mais, nous nous avons lutté ensemble pour arriver jusqu'à ce stade».

Signalons que cette conférence que la plateforme « GRET » va organiser sera animée par plusieurs grandes figures de la scène politique congolaise ainsi que quelques grands professeurs du pays, tels que le Professeur André MBATA, Me José KADIMA, le Député national honoraire Franck DIONGO SHAMBA, etc.

L'Asbl « GRET » appelle, par ailleurs, d'autres forces qui militent contre les antivaleurs de toujours regarder vers l'idéal et de se joindre à eux, à travers cette grande conférence afin de trouver une idée commune pour accompagner Félix TSHISEKEDI dans la réussite de sa vision et de son programme.