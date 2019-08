Algérie: Ramy Bensebaini - L'Algérien séduit par le projet du Borussia Mönchengladbach

Après une CAN 2019 parfaite, Ramy Bensebaini a gravi un échelon dans sa carrière. Du Stade Rennais, il passe au Borussia Mönchengladbach. Il signe un contrat de 4 ans contre un montant de transfert à 10 millions d'euros.

Aussitôt arrivé, Ramy Bensebaini s'exprime déjà sur sa nouvelle destination. Des propos rapportés par le média local Rheinische Post.

« Marco Rose (entraineur, ndlr) et Max Eberl (directeur sportif, ndlr) m'ont dit ce que le club préparait, chose que j'ai trouvé très intéressante et je pense que cela me convient bien. De plus, le Borussia est un excellent club où je peux passer à niveau supérieur », a-t-il déclaré. Avant d'ajouter : « Je travaille beaucoup en défense et je fais tout pour que le ballon soit le plus souvent possible dans mon équipe ».

Après la Belgique et la France, l'international algérien découvre un nouveau championnat. Pout lui, l'adaptation sera facilitée par des joueurs qu'ils connaissent déjà.

« C'est bien pour moi et c'est un avantage, bien sûr. Je connais déjà deux joueurs ; Marcus Thuram et Alassane Plea parce que j'ai déjà joué contre eux en France. Mais je veux parler allemand le plus rapidement possible et améliorer mon anglais »,a-t-il conclu.