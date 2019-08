Sénégal: Bonne tenue de l'activité du tertiaire en juin 2019

En juin 2019, la dynamique du secteur tertiaire s'est traduite par un raffermissement de 1,4% en variation mensuelle selon la Direction de la prévision et des études économiques(Dpee).

Il est essentiellement soutenu par l'information et la communication (+16,4%), les « activités de services et de soutien de bureau » (+1,2%) et les activités financières et d'assurance (+0,8%).

Sur un an, cette direction du ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération , note une croissance de 5,4% est observée dans le secteur tertiaire, au mois de juin 2019, à la faveur, principalement, d'une bonne orientation d'ensemble des activités immobilières (+17,8%), d'enseignement (+15%), de commerce (+4,3%), d'«information et communication » (+8,5%) et de transports (+4,6%).