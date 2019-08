Sénégal: Forte baisse du secteur secondaire au mois de juin

Selon la Direction de la prévision et des études économiques(Dpee), le secteur secondaire s'est contracté de 10,3%, en variation mensuelle au mois de juin 2019.

Cette contreperformance est, essentiellement, liée aux faibles résultats notés dans les activités extractives (-20,5%), la branche de « filature, tissage et ennoblissement textile » (-34%) et la construction (- 11,5%).

Par contre, souligne la même source , la production et distribution d'électricité et de gaz (+8,7%), la fabrication de matériels de transport (+16%) et la production de l'égrenage du coton (+43%) se sont bien comportées sur la période.

Sur une base annuelle, une croissance de 1,1% est notée dans le secteur secondaire au mois de juin 2019, particulièrement portée par la fabrication de produits agroalimentaires (+14,4%), la construction (+16,9%) et les activités extractives (+10,8%).

Elle a, toutefois, été atténuée par les faibles résultats de la branche « filature, tissage et ennoblissement textile » (- 52,1%), de la « métallurgie-fonderie et fabrication d'ouvrages en métaux » (-26%), du « sciage et rabotage de bois » (-54,3%) et du « travail du caoutchouc et du plastique » (-19,3%).