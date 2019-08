Congo-Kinshasa: PPRD/FUNA - Le leadership d'un responsable politique expliqué aux partisans et cadres du parti

Le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (PPRD), interfédéral de la FUNA, organise, pendant trois jours, un séminaire de formation sur le thème principal : «leadership d'un responsable politique». Ces assises réunissent les cadres et partisans du parti venus de tous les coins et recoins du pays. Le jour de l'ouverture, soit le mercredi dernier, plusieurs sous thèmes ont été abordés, en l'occurrence " la mondialisation politique", qui a été développé par le Professeur Clément Kwete. Dans son intervention, il a invité le cadre au changement des mentalités, à l'amour du prochain par rapport au partage des richesses ainsi que la bonne gouvernance dans toutes ses dimensions.

Claude Mashala, quant à lui, s'est appesanti sur "le rôle d'un leader et son engagement politique". L'orateur a essayé de passer en revue le profil d'un bon responsable politique qui est de savoir partager avec les autres, avoir du caractère etc. En effet, la deuxième journée de ce séminaire a connu la participation de la Ministre du genre, enfant et famille, Chantal Safou Lopusa qui a parlé du sous thème : "le leadership dans le genre". Conformément aux fonctions qu'elle assume, la Ministre a invité la femme à prendre conscience des capacités qu'elle possède notamment, celles d'influencer la société. Dans la même ligne droite, elle a appelé la femme à ne jamais baisser les bras dans la prise des décisions tant au niveau du parti qu'au niveau des institutions. Par ailleurs, celle que l'on appelle affectueusement la mère du parti, a décrié la discrimination sous toutes ses formes.

Pour sa part, le coordonateur du "Coup sur coup", a parlé de la manière dont doit se comporter un leader. Ici, Mathieu Kitanga a insisté sur les trois dimensions des approches comportementales d'un leader, à savoir : son langage ; son accoutrement et sa manière d'être. Pour lui, un leader doit toujours user d'un bon langage et doit présenter une bonne mine de part sa tenue, question d'être susceptible d'être copié et être au service des autres. Plusieurs autres personnalités ont défilé devant le podium notamment, Dunia Kilanga qui a parlé de la constance d'un dirigeant politique face à la base.

Il sied de préciser que ces assises sont organisées grâce aux efforts du Secrétaire provincial Jully Mambulu Kizaka dans le souci d'inculquer aux cadres et partisans l'idéologie politique et ce qu'ils doivent comprendre du concept "leader politique".

Plusieurs autres sous thèmes époustouflants sont annoncés aujourd'hui avec la participation, sauf imprévu du Secrétaire Permanent Emmanuel Ramazani.