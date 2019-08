Ile Maurice: Réclamations d'un Suisse - Ramen Sawmynaden accusé d'escroquerie

Le promoteur immobilier et cambiste Ramen Sawmynaden n'est pas au bout de ses peines. Un Suisse lui intente deux procès en réclamation. La première plainte concerne une somme de Rs 3 milliards (85 millions de francs suisses) et une autre de Rs 10 millions. Le nom d'un autre Mauricien est cité dans les deux réclamations.

La première affaire fait l'objet d'une enquête de l'Independent Commission against Corruption (ICAC) et de l'Integrity Reporting Board. Le Suisse a fait des graves allégations dans sa plainte rédigée par le cabinet de Me Maxime Sauzier, Senior Counsel. Il accuse notamment le cambiste d'avoir détourné plusieurs millions en falsifiant la signature de deux autres Mauriciens. Des allégations de faux et usage de faux concernent le transfert des actions de deux casinos ainsi qu'un transfert des fonds.

Pour le Suisse, Sawmynaden et l'autre Mauricien ont agi de concert pour l'escroquer. «Plaintiff avers that that Defendants acted in connivance and in, utter bad faith and the manner in which they concocted in view to extort money from him amounts to a case of swindling», est-il écrit dans la plainte.

L'autre réclamation, pour une somme de Rs 10 millions et de 150 000 euros, concerne un contrat de travail signé entre le Suisse et Ramen Sawmynaden, qu'il avait employé comme son conseiller financier à compter du 1er septembre 2008. Le contrat qui, au départ, était pour une période indéfinie, a été résilié fin 2012. Deux paiements de Rs 5 millions chacun avaient été effectués entre juin et octobre 2008. Il est aussi question de l'achat de 50 % d'actions dans une société qui était dirigée par Ramen Sawmynaden lui-même.

Il est à noter que Ramen Sawmynaden construit en ce moment des appartements grand luxe sur un terrain de l'État à Pointe-aux-Piments. Ce projet fait l'objet d'une contestation de la part des habitants, l'accès à la plage publique ayant été bloqué par des conteneurs.

Nous avons à plusieurs reprises tenté de contacter Ramen Sawmynaden, en vain.