Congo-Kinshasa: Formation du gouvernement - Sylvestre Ilunga n'en a pas fini avec l'analyse des listes...

*Il se peut que la première mouture du gouvernement ne connaisse pas la couleur de la Cité de l'Union africaine, le principal bureau du Président de la République. Le cabinet du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba n'affirme rien et refuse de faire du sensationnel, suite aux folles annonces qui ont saupoudrées la toile il y a 24 heures.

Annonces faisant allusion au prétendu rejet de la toute première version du gouvernement Ilunga par le chef de l'Etat Félix Tshisekedi, sous prétexte qu'elle ne respectait pas les équilibres géopolitiques, le dosage entre anciennes et nouvelles figures politiques ainsi que la représentativité des femmes et des jeunes. Selon les équipes de la Primature, le numéro un de l'exécutif examine encore très minutieusement les listes de ministrables lui remises par les responsables des plateformes membres de la coalition au pouvoir. Tout ceci n'est donc qu'affabulation.

«Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba poursuit, dans la sérénité et dans la transparence envers les plateformes membres de la coalition, l'analyse des listes des personnalités lui proposées pour faire partie du gouvernement», indique le cabinet du Premier ministre. Et de poursuivre que « Le caractère sérieux de cet exercice, sur lequel se fondent les espoirs de la population, ne laisse pas de place ni aux effets d'annonce, ni à un compte rendu quotidien de ce processus dans les médias ».

Cependant, depuis dimanche dernier, le Premier ministre est en possession des listes de personnalités proposées par le CACH et le FCC. Avant cela, il avait pratiquement fait le tour de table pour recueillir des propositions constructives quant à l'action et au programme du gouvernement en cours de formation afin de se rapprocher davantage des préoccupations et des aspirations du peuple congolais.

Raison pour laquelle, il avait reçu pendant deux jours et durant de longues heures, les représentants des forces vives de la nation dans l'objectif est de doter le pays d'un Gouvernement constitué des femmes et des hommes compétents, intègres et déterminés à travailler pour contribuer à améliorer les conditions de vie des citoyens congolais.

Sylvestre Ilunga travaille actuellement sur ces projets des listes de candidats membres du Gouvernement afin de voir si les différents critères auquel doit obéir le choix des ministrables ont été pris en compte.

Prélude

Lentement et sûrement, les membres de l'équipe gouvernementale dirigée par Sylvestre Ilunga seront bientôt connus. Il ne leur restera plus qu'à être installés au niveau de l'Assemblée nationale où une session extraordinaire a été convoquée ce jeudi, par Jeanine Mabunda, à la demande du Chef de l'Etat Félix Tshisekedi. Cette session ira, selon la décision rendue publique, du 19 août au 7 septembre 2019.

Deux matières sont inscrites à l'ordre du jour, la validation des pouvoirs et l'audition du programme et l'investiture du gouvernement de coalition. Ce n'est plus qu'une question de temps pour ce qui est de la publication du gouvernement de la République.