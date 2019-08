Madagascar: Journée TICE - Initiation des jeunes aux codes du monde numérique

La troisième édition de la Journée TICE (Technologies de l'information et de la communication pour l'éducation) organisée par la CISCO (Circonscription scolaire) Antananarivo Renivohitra en partenariat avec Orange Madagascar et l'association Techzara, s'est déroulée au lycée Jean Joseph Rabearivelo le 14 août dernier.

Une journée dédiée à l'informatique et aux technologies de l'information. Les jeunes lycéens les plus méritants à l'issue des résultats des concours organisés par la CISCO et Orange Madagascar pendant l'année scolaire, ont reçu durant cet événement leurs prix. Applaudis et félicités par l'assistance et les responsables du Ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique et professionnel , les quatre équipes du lycée Jules Ferry Faravohitra, du lycée J.J.Rabearivelo, du lycée privé Millénaire et du lycée moderne Ampefiloha, ont eu du mal à cacher leurs joies. Rappelons que ces 16 lycéens sont les heureux gagnants d'un concours de français en ligne lancé sur la plateforme OLYFRAN.ORG. Mais pour en revenir au programme informatique dans les lycées et au niveau de l'enseignement, il convient de notifier qu'au cours de l'année, 70 enseignants ont pu bénéficier d'une formation sur le coding dans le cadre de l'initiative « Africa code week ». Pareils pour les 60 élèves par lycée qui ont pu assister à des cours de coding dispensés par l'équipe de l'association TechZara, toujours en partenariat avec Orange Madagascar.

Le but est bien évidemment de familiariser la jeune génération au milieu de l'informatique, un domaine qu'il convient de maîtriser de nos jours. D'ailleurs, comme l'a dit le Directeur Général de l'éducation fondamentale et de l'alphabétisation « si auparavant, l'ignorant était celui qui ne savait ni lire, ni écrire, aujourd'hui, c'est celui qui ne maîtrise pas les outils informatiques ! » ; Madagascar doit donc entrer dans le monde du numérique, et c'est pour cette raison que le MENETP (ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et professionnel), Orange Madagascar, TechZara ; comptent poursuivre les différents programmes et activités de sensibilisation et d'apprentissage.

Un site Internet pour la CISCO Antananarivo Renivohitra. Une autre nouvelle importante de la part de la CISCO Antananarivo est également arrivée aux oreilles des personnes qui ont assisté à cette journée TICE au lycée J.J.Rabearivelo. D'après les dires du chef CISCO Harintsoa Lalaina Ramananantony, un site web de la CISCO d'Antananarivo serait actuellement en cours de mise en place. « Cela va permettre aux enseignants d'accéder plus facilement à toutes les informations dont ils auront besoin. Une CISCO innovante, voilà l'objectif ! » a-t-il expliqué. Pour l'instant, on ne connaît pas encore la date à laquelle ce site sera opérationnel.