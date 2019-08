Madagascar: Développement numérique - Vacances #SuperCodeurs organisées par Orange

Orange Madagascar profite des vacances pour promouvoir l'apprentissage du coding. « Des animations sont mises en place à Antananarivo afin d'encourager les enfants à s'approprier les codes du monde numérique.

Un apprentissage qui se fait en jouant, en créant, et en partageant, tout en apprenant à travers le programme #SupercCodeur », ont indiqué les initiateurs du projet. En effet, du 14 août à fin octobre, des activités autour du numérique sont proposées aux jeunes et aux enfants à Antananarivo, afin de les familiariser aux outils et à l'univers du numérique. Le lancement officiel des activités s'est tenu mercredi dernier, au Lycée J.J. Rabearivelo, en marge de la troisième édition de la Journée TICE, organisée par le CISCO Antananarivo Renivohitra, en partenariat avec Orange Madagascar et l'association Techzara. Durant cette journée, 60 élèves ont pu explorer le monde numérique grâce à des ateliers de programmation informatique.

Vulgarisées. Selon ses promoteurs, les vacances #SuperCodeur seront déployées dans plusieurs quartiers d'Antananarivo, avec l'accompagnement du ministère des Postes, des Télécommunications et du développement numérique, à travers les TicBus. Des associations telles que Youth First, Tech Zara et IKM, apportent également leur soutien pour la bonne réalisation du programme. « Les enfants seront initiés aux bases du coding avec Scratch et algorithme, avec comme thématique, deux des objectifs de développement durable (ODD) : faim zéro et éducation pour tous. Ils recevront également des notions de base de coding supplémentaires sur Python, avec les activités de la communauté de développeurs. Orange Madagascar soutient l'émergence des jeunes développeurs à travers la mise en place de #Supercodeur by Orange, le programme de coding pour tous qui a été déployé dans tout Madagascar depuis l'année dernière », ont déclaré les représentants d'Orange Madagascar. A noter que le programme #Supercodeur est destiné aux jeunes de 9 à 14 ans. Il s'agit de les initier au codage informatique à travers des aperçus ludiques, simples et pédagogiques lors desateliers collectifs animés par des coachs Orange.