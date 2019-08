Madagascar: Jirama - Une épine dans le pied du régime

C'est le premier gros coup de semonce que le régime doit affronter depuis son installation au début de l'année.

Celui qui l'a précédé avait connu les mêmes difficultés à propos de la Jirama, mais il s'était empêtré dans ses promesses non tenues et avait traîné le dossier comme un véritable boulet. Le nouveau pouvoir avait assuré qu'il s'attaquerait résolument au cas de cette société d'état mal en point, mais l'ampleur du problème fait que ,son cas ne sera pas tout de suite résolu et il met à mal la crédibilité des responsables dépassés par les événements.

Les délestages et les coupures d'eau qui se multiplient ces derniers temps entraînent exaspération de la population. C'est vers le régime qu'elle se tourne et commence à lui demander des comptes. La réaction du pouvoir a été immédiate et elle a limogé le DG de la Jirama. Mais son départ ne résout rien et le problème reste entier. Les propos du ministre de l'énergie tenus dans une conférence de presse hier, montrent que lui et son équipe sont conscients de l'ampleur des défis à relever. Mais, sa promesse de mettre fin aux délestages dans tout Madagascar est hasardeux car il va être lié par ce qu'il a dit. Dans les jours voire dans les semaines à venir, il n'y aura pas de miracle car les difficultés seront toujours là.

La quantité d'eau nécessaire à la population ne sera pas encore suffisante et les centrales d'électricité ne fourniront pas encore toute l'énergie nécessaire .La souffrance de la population sera la même. Les mouvements d'humeur, pour ne pas dire les révoltes, ont continué hier dans certains quartiers. Après le fusible représenté parle DG de la jirama, c'est maintenant vers le ministre que les yeux se tournent. Il est maintenant en première ligne et il risque de subir les foudres des usagers en colère. Le régime risque de tanguer si des solutions ne sont pas vite trouvées. Ce n'est plus une épine, mais une écharde dans son pied.