Sénégal: Deux projets agricoles de 67 milliards de BAD actés

Le ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, et la directrice générale pour l'Afrique de l'Ouest de la Banque africaine de développement (Bad), Marie Laure Akin Olugbade, ont signé mercredi, dernier à Dakar, deux conventions de financements de deux projets d'un montant global de 67 milliards de F CFA. C'était en présence du ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural Moussa Baldé.

La première convention porte sur le Projet de valorisation des eaux pour le développement de chaines de valeurs (PROVAL-CV), cofinancé par la Banque africaine de développement (Bad) à hauteur de 60,83 millions d'euros, soit environ 40 milliards de F.FCA et "Africa Growing together fund" (AGTF) pour un montant de 26,75 millions d'euros. Soit environ 17,5 milliards de F.CFA.

Ledit projet est le premier Programme national de développement de la petite irrigation locale (Pndil) élaboré avec l'appui de la Bad. Il intervient dans trois zones agro-écologiques que sont: les Niayes, le bassin arachidier et la Casamance. Soit huit (08) régions administratives : Kaolack, Fatick, Kaffrine, Diourbel, Thiès, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Il a pour objectif global de contribuer à asseoir une croissance économique forte, inclusive et durable et à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales. La seconde convention est relative au Projet d'appui institutionnel à la mobilisation des ressources internes et à l'attractivité des investissements (PAIMRAI), financé par le fonds africain de développement (Fad) pour un montant de 10,84 millions d'unités de compte, soit 8,68 milliards de F.CFA. Cet appui institutionnel vise à renforcer les capacités de mobilisation des ressources internes ainsi que l'attractivité des investissements dans les secteurs stratégiques du Plan Sénégal Emergent (Pse).

L'Objectif recherché est la mobilisation des ressources internes (recettes fiscales) sans préjudice des efforts à déployer sur les ressources externes selon les axes définis dans le Pse à travers la Direction générale des impôts et domaines (Dgid). Ces deux projets qui s'inscrivent dans le cadre de l'appui de la banque pour la mise en œuvre du plan d'actions prioritaires N°2 du Pse, découlent conformément aux engagements pris lors du comité consultatif à Paris, a souligné le ministre. Par ailleurs, M. Hott s'est réjoui du portefeuille actif de coopération entre la Bad et l'Etat du Sénégal composé de 28 opérations dans les domaines des Infrastructures, de l'Hydraulique, de l'Assainissement, etc., pour un volume total de 1,01 milliard d'unités de compte, soit environ 808,74 milliards de FCFA. Il ajoutera que «ce projet va permettre de promouvoir 5000 Pme productives dans les chaînes de valeurs en créant quelques 28.000 emplois directs et indirects additionnels», a fait savoir la directrice générale pour l'Afrique de l'Ouest de la Bad.

Dans le même sillage, Marie Laure Akin Olugbade fera savoir que les 30% de ces postes d'emplois sont envisagés pour les femmes et les 40 % pour les jeunes, notant qu'ils vont établir en amont les conditions optimales pour la mise en œuvre des agropoles qui sont prévues par le gouvernement.