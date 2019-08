Angola: Message du Président de la République à son homologue de la RDC

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a envoyé jeudi un message à son homologue de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi.

Le message a été transmis à Kinshasa par le ministre des Relations extérieures, Manuel Augusto, en sa qualité d'envoyé spécial du Chef de l'Etat angolais.

Dans le même but, le chef de la diplomatie angolaise s'est rendu mardi en Ouganda et au Rwanda, où il a remis des messages au Président Yoweri Musevene et à Paul Kagame.

Le déplacement du ministre angolais des Relations extérieure s'inscrit dans le cadre des recommandations issues du sommet quadripartite, tenu récemment à Luanda, auquel avaient participé Yoweri Museveni, Paul Kagame et Felix Tshisekedi.

Selon ce sommet quadripartite, tout différent entre l'Ouganda et le Rwanda devrait être résolu, pacifiquement, par le dialogue entre les pays concernés, et dans l'esprit de fraternité et solidarité africaine, avec l'appui de Luanda et de Kinshasa.