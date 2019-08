Angola: Le Président angolais félicite le peuple congolais à l'occasion de l'indépendance

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a félicité jeudi, le gouvernement, le peuple et son homologue congolais pour la célébration du 59è anniversaire de la proclamation de l'indépendance nationale.

Dans son message de félicitations, le Chef de l'État angolais a mis en évidence les relations historiques de coopération d'amitié et de solidarité qui se développent depuis plusieurs décennies entre les deux peuples et pays, avec bien sûr des caractéristiques très particulières qui les rendent plus vivantes grâce aux actions entreprises par les deux gouvernements en vue de garantir la stabilité, la paix, la démocratie et la sécurité de la sous-région.

L'homme d'État angolais a également fait référence à une coopération de plus en plus dynamique pour le progrès et le développement de l'Angola et du Congo.

La République d'Angola et du Congo maintiennent d'excellentes relations de coopération notamment dans les domaines politique, diplomatique, des transports, du pétrole, du commerce, du tourisme, de l'environnement ainsi qu'au niveau multilatéral.