Soudan: Bushari - Une grande participation à la signature des documents de transition

Khartoum — Le président de l'Initiative des professeurs des universités soudanaises pour la patrie (IPUSP) M. Mustafa Najm Al-Bushari attend la participation de toutes les parties à la cérémonie de signature des documents de la période de transition, samedi à la Salle de l'Amitié à Khartoum, soulignant l'importance de l'accord entre le Conseil militaire de transition et les forces de la Déclaration de liberté et de changement marche avec la participation de tous y compris les parties externes qui n'ont pas signé.

Dans une déclaration à l'agence de presse soudanaise -SUNA, il a indiqué qu'il y aurait des concessions à faire pour construire le Soudan et sortir de la souffrance, soulignant l'importance d'un accord global et définitif afin d'achever la construction politique de toutes les parties à l'intérieur et à l'extérieur du Soudan, en particulier le Front Révolutionnaire et l'appel du Soudan. Il a souligné qu'avec la survie de ces parties en dehors du Soudan, aucune paix ne pourrait être trouvée au Soudan

Al-Bushari a souligné que la population était satisfaite de cet accord car il y avait des souffrances politiques, économiques et sécuritaires et qu'elle ne voulait plus de souffrance, surtout à l'heure actuelle.