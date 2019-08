Soudan: Un certain nombre de chefs d'Etat superviseront les célébrations demain

Khartoum — Le président du Comité supérieur pour la célébration de la signature de la période de transition, Gen. Mohamed Ali Ibrahim a annoncé vendredi qu'un certain nombre de chefs de pays frères et amis vont assister la cérémonie de signature des documents de la période de transition, notant que le président tchadien Idriss Deby, président Sud-Soudanais Silvakir Mayardit, le président kényan Uhuru Kenyatta , le Premier ministre éthiopien Abi Ahmed, le Premier ministre égyptien et plusieurs ministres des Affaires étrangères de pays frères et amis ainsi que des représentants d'organisations régionales et internationales vont honorer samedi la signature d'accords sur la période de transition dans la salle de l'amitié à Khartoum.

Le chef du Comité supérieur des célébrations a déclaré vendredi à l'agence soudanaise de presse SUNA que l'accord établissait les bases et les contrôles qui seront appliqués par le gouvernement pendant la période de transition et que les priorités de la prochaine phase consisteront à instaurer un développement global, soulignant que l'accord dépend en premier lieu du peuple soudanais pour son aide et sa solidarité.