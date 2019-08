Seychelles: Le plan des Seychelles pour la désignation de «drapeau blanc» pour ses plages propres interrompue par des allégations de fraude

Le gouvernement des Seychelles a annulé son projet visant à faire reconnaître à 40 autres de ses plages la certification «drapeau blanc» comme étant propre et sans plastique.

L'annonce a été faite mercredi par le ministère de l'Environnement, de l'Energie et du Changement climatique, après que celui-ci eut appris que des accusations avaient été portées contre le président de l'organisation.

L'organisation est The Ocean Alliance Conservation Member; son président est Kristijan Curavic.

Selon des informations parues dans la presse internationale, M. Guravic devra faire face à des allégations de fraude et à d'autres problèmes juridiques à Malte et dans son pays d'origine, la Croatie.

M. Curavic a rencontré mardi le président Danny Faure à State House et a déclaré aux journalistes que "des discussions avec le président vont permettre de certifier de 40 à 80 plages aux Seychelles. C'est le plus grand nombre de plages engagées par un pays."

Mercredi, le ministère a déclaré qu'il "a décidé de suspendre le projet White Flag à la suite de certaines allégations qui ont fait surface sur une plate-forme d'informations en ligne indépendante".

"Le ministère a été informé des articles et des allégations publiés et a jugé bon de demander des éclaircissements supplémentaires à l'organisation."

Au mois de septembre dernier, le premier drapeau blanc de l'île a été placé sur la plage de Beau Vallon, une plage très fréquentée par les visiteurs. (State House) Photo License: CC-BY

Selon le communiqué de presse, le ministre de l'Environnement, de l'Energie et du Changement climatique, Wallace Cosgrow, le ministre du Tourisme, Didier Dogley, et le ministre des Finances, du Commerce, de l'Investissement et de la Planification économique, Maurice Lousteau Lalanne ont rencontré M. Curavic mercredi après-midi pour discuter de ces allégations.

Le ministère a indiqué qu'à ce stade, le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère, n'était en consultation avec l'organisation que pour la certification de plusieurs plages.

"Il n'y a eu aucune implication financière ni engagement et a indiqué que les discussions sur le projet White Flag ne reprendront qu'après que des clarifications satisfaisantes auront été reçues de l'organisation", ajoute le communiqué.

Au moment de la rédaction de ce document, SNA n'a pas pu contacter M. Curavic pour un commentaire. Grâce à une recherche en ligne, le SNA a trouvé plusieurs liens dans différents rapports concernant l'organisation - Ocean Alliance Conservation Member (OACM) et le projet White Flag. L'article le plus récent n'a été publié que trois jours auparavant.

Plusieurs articles sur The Shift - un journal numérique dédié au journalisme d'investigation basé à Malte - ont rapporté les accusations portées contre OACM et M. Curavic.

Le Croate serait recherché dans son pays et aurait commis des fraudes et aurait d'autres problèmes juridiques à Malte, où des drapeaux blancs ont été placés sur sept plages.

Les articles ont également indiqué que M. Curavic utilisait également des logos de partenaires supposés alors qu'en réalité, il n'y a pas de partenariat. La Fondation Prince Albert II de Monaco en fait partie.

The Shift News a également rapporté que Bianca Jagger, ancienne actrice et défenseure des droits de l'homme, fondatrice de la Fondation Bianca Jagger et ambassadrice de bonne volonté du Conseil de l'Europe, a nié toute réclamation selon laquelle elle serait membre du conseil d'administration d'une organisation affiliée proposée par White Flag International.

Au mois de septembre dernier, le premier drapeau blanc de l'île a été placé sur la plage de Beau Vallon - une plage prisée des visiteurs - au nord de l'île principale de Mahé, l'une des 115 îles de l'archipel des Seychelles situé dans l'océan Indien occidental.

Le drapeau blanc indique que la zone figure parmi les premières zones marines certifiées au monde. La certification reconnaît que la plage a été physiquement nettoyée du plastique et d'autres débris marins.