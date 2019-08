Afrique: Jeux africains Rabat 2019 - La compétition est lancée

En attendant la cérémonie d'ouverture de lundi prochain, judokas et footballeuses sont les premiers à descendre dans les différentes arènes.

Comme c'est souvent le cas lors des Jeux africains, la cérémonie d'ouverture se déroule alors que sur le terrain, certaines épreuves ont déjà commencé. Rabat 2019 ne dérogera pas à cette règle, puisque ladite cérémonie est prévue lundi prochain, 19 août 2019. Ce qui explique le départ dans la nuit de mercredi le 14 août à jeudi 15 août 2019 dernier, des judokas et des footballeuses, en attendant le reste de la délégation qui part pour Rabat ce vendredi soir. Pour la première discipline, tout démarre aujourd'hui avec le tirage au sort, le contrôle judogi, le vêtement de combat du judoka, et la pesée. C'est en fin de journée que les combats proprement dits vont avoir lieu au palais des sports du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah.

En judo, le Cameroun est représenté par huit athlètes dont cinq dames et trois messieurs. Il s'agit de Vanessa Mballa Atangana (+78 kg), Philomène Bata (48 kg), Arrey Sofina (-70kg), Hélène Wezeu (+63 kg) et Audrey Njepang (-78 kg) chez les dames et Bernardin Tsala Tsala (-60 kg), Dieudonné Dolassem (- 90kg) et Franck Bell (-81 kg) chez les messieurs. Ici, la compétition s'achève dimanche avant la cérémonie d'ouverture. « Un réaménagement du programme de compétition de judo était nécessaire puisque les Championnats du monde se déroulent du 20 au 25 août 2019 au Japon. Ce qui va permettre aux judokas africains d'honorer ce rendez-vous », explique Alain Clotaire Feze, entraîneur national seniors messieurs de judo. A Tokyo, le Cameroun sera représenté par cinq athlètes : Vanessa Mballa Atangana, Sophina Arrey, Hélène Wezeu, Audrey Njepang et Bernardin Tsala Tsala.

Le coup d'envoi du tournoi de football sera donné ce jour. Les messieurs ouvriront le bal. Tandis que les dames prennent le relais demain. C'est contre la Zambie que le Cameroun entre en compétition dimanche après-midi au stade Boubker Ammar à Salé. Les deux autres matches de poule l'opposeront respectivement au Nigeria et à l'Afrique du Sud. 26 disciplines se dérouleront sur plusieurs localités, notamment Rabat, Casablanca, Salé, Benslimane, Temara et El Jadida. Parmi elles, 17 sont qualificatives pour les Jeux olympiques à l'instar de l'athlétisme et du tennis de table. 121 athlètes vont concourir pour le Cameroun dans 12 disciplines, à savoir l'athlétisme, la boxe, le football féminin, la gymnastique, l'haltérophilie, le handball féminin, le judo, le karaté, la lutte, le taekwondo, le tennis de table et le volleyball masculin et féminin.