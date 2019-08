Afrique: Africa enterprise challenge fund - Victoria Sabula nommée directrice générale

Africa enterprise challenge fund (Aecf), institution panafricaine de développement a un nouveau directeur général. Il s'agit de Mme Victoria Sabula.

Le Conseil d'Administration de l'Africa enterprise challenge fund (Aecf), une institution panafricaine de développement qui fournit un financement catalytique aux entreprises du secteur privé en phase de démarrage et de croissance en Afrique subsaharienne, a annoncé la nomination de Mme Victoria Sabula au poste de directrice générale.

« Mme Sabula apporte de solides connaissances en matière de développement, d'accès au financement, d'atténuation des risques, de conformité, de fiscalité et de gouvernance d'entreprise. Le conseil d'administration de l'Aecf la remercie d'avoir accepté de jouer ce rôle », a déclaré Lord Paul Boateng, président du Conseil d'administration de l'Aecf.

«Avant de rejoindre l'Aecf, Victoria a occupé le poste d'avocate générale de l'AGRA et de secrétaire de la société, assurant la supervision stratégique des activités de conseil juridique, de conformité, de gestion des risques et de gouvernance pour les programmes de l'Agra en Afrique subsaharienne. Durant son parcours à Agra, elle a géré la transition de l'Aecf en tant que projet de Agra à une filiale indépendante », lit-on dans un communiqué reçu au Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos).

En raison de son implication dans la transition, explique-t-on, elle a une connaissance approfondie des opérations de l'Aecf. Ayant débuté sa carrière au sein du groupe Kenya commercial bank (Kcb) Group, elle possède une vaste expérience dans la structuration et la négociation d'opérations de financement d'entreprises, la rédaction et la négociation d'accords contractuels complexes et la prestation de conseils en matière de gouvernance et de conformité réglementaire dans plusieurs pays.

Victoria est titulaire d'une licence en droit de l'Université Moi, d'un diplôme d'études supérieures en droit de la Kenya School of Law, d'un diplôme en gestion des ressources humaines obtenu au Kenya Institute of Management et d'une maîtrise en administration des affaires obtenue à Nazarene University. En 2015, elle a été nommée dans le Legal 500's General Counsel Power List Africa, qui honore les 100 meilleurs conseillers juridiques d'entreprise en Afrique.

«Avec la croissance rapide des petites et moyennes entreprises (Pme), les économies africaines offrent une excellente opportunité d'investissement dans l'agroalimentaire, les énergies renouvelables et le changement climatique. Cependant, les Pme africaines ont encore du mal à mobiliser des capitaux, le déficit de financement se situant à 331 milliards de dollars américains. L'Aecf, grâce à son financement innovant, espère combler ce fossé en finançant le secteur privé dans les domaines de l'agroalimentaire, des énergies renouvelables et du changement climatique en Afrique subsaharienne », précise-t-on dans le document.

« Je suis très ravie et je me sens privilégiée de faire partie de cette aventure transformationnelle », a déclaré Mme Victoria Sabula, directrice générale de l'Aecf.