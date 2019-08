Cote d'Ivoire: Informations environnementales - Les points focaux renforcent leurs capacités

Contribuer à la préservation du patrimoine et à la promotion du développement durable en garantissant l'accès à l'information environnementale. C'est l'objectif que s'est fixé le ministère de l'Environnement et du Développement durable (Minedd) , en organisant le 16 août, à Abidjan, un atelier de renforcement des capacités des points focaux des structures sous sa tutelle, pour la collecte de la documentation et des archives en matière de développement durable.

À l'ouverture dudit atelier, le directeur de cabinet, Kouablan François, représentant le Pr Joseph Séka Séka, ministre en charge de l'Environnement, a dit sa satisfaction de voir une telle rencontre se tenir. D'autant que, dira-t-il, cet atelier permettra aux points focaux d'être mieux outillés dans le cadre de la collecte des documents, matière première et supports d'information nécessaires à la médiation environnementale.

« Face aux désastres environnementaux constatés de nos jours, il apparaît plus que nécessaire de renforcer les mécanismes visant à soutenir la recherche et l'éducation dans la perspective d'un changement de comportement et la promotion du Développement durable », a expliqué l'émissaire du Pr Joseph Séka Séka. Puis d'ajouter que ce cadre d'échanges contribuera à donner davantage droit d'accès aux populations dans toutes leurs composantes à l'information environnementale. D'ailleurs, c'est ce qu'a souligné Jean Yves Kouakou, directeur de l'Informatique et de la Documentation.

Il a salué la tenue de ce séminaire visant à créer une synergie entre les parties prenantes du Minedd en vue d'assurer la préservation, l'organisation et la meilleure gestion de la mémoire environnementale nationale.