Cote d'Ivoire: Cinéma - La production d'un film sur la vie de Dj Arafat envisagée

Selon un article publié sur un site people (Le Bled parle), un homme du showbiz ivoirien qui répond au nom de Serge Kama, envisage immortaliser la vie de Dj Arafat à travers un film.

« Pour rendre son œuvre éternelle pour nos enfants, petits-enfants et descendants et parce que l'idée ne peut-être que géniale et viable, nous devons absolument faire un grand film sur la vie de Yôrôbô », peut-on lire dans les colonnes de ce média.

Et d'argumenter pour dire : « son enfance tumultueuse, sa vie dans la rue, ses fréquentations » jusqu'à « ses nombreux frasques et clashs... Mais surtout Daïshikan, le président d'une Chine devenue très populaire et fidèle, l'ami des enfants de la rue, l'ami "des "chercheurs", mais aussi des célébrités, autorités et stars du monde... », pour ainsi dire que les scènes, encore moins les séquences ne pourront pas manquer pour monter un film digne de ce nom en la mémoire de Dj Arafat.

Et de préciser pour dire que le film pourrait être un film d'action qui va exactement retracer le parcours, la vie de Termistocle, le guerrier, le mental de fer, le téméraire, le conquérant, celui qui aura insufflé l'esprit de challenge et de combativité dans la musique urbaine ivoirienne et africaine actuelle.