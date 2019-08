Cote d'Ivoire: Présidentielle de 2020 - Aby Raoul, Jean Marc Yacé, Ehouo et Emmou préparent la victoire du Pdci

Non, ce n'est pas vrai. Les maires Aby Raoul (Marcory), Emmou Sylvestre (Port-Bouët), Jean Marc Yacé (Cocody) et Ehouo Jacques (Plateau) ne sont pas en route pour le Rhdp. Ces élus et cadres du Pdci-Rda ne rêvent pas à prendre ce risque.

Ils ne sont même pas candidats à cette aventure et ne comptent pas se laisser enrôler comme des enfants soldats. Contrairement à ce qui a été écrit, ces maires Pdci-Rda sont encore là. Dans la maison vert et blanc bien protégées aux pieds de l'éléphant, le vrai. Les maires Aby Raoul, Emmou Sylvestre, Jean Marc Yacé et Ehouo Jacques ne font pas de bruits comme ceux qui ont rejoint la case le font. Mais discrètement et efficacement, ils travaillent pour le compte du Pdci-Rda et de son président Henri Konan Bédié.

Dans leurs délégations respectives, ils sont à la tâche et occupent leur temps à exécuter les recommandations du président du Pdci-Rda. A savoir : Préparer les militants à donner toutes les chances au Pdci-Rda à remporter l'élection présidentielle de 2020. Et sur le terrain, ce travail se fait à la grande satisfaction des militants qui continuent de bénéficier de leur entière et pleine confiance. Ce qui réconforte et rassure les militants, c'est la présence effective de ces élus aux réunions de leur parti.

Il n'y a pas longtemps, ces maires qu'on a dit être en route pour le Rhdp, étaient pour la plupart à la cérémonie du Comité des sages dénommée "les mercredis du Pdci-Rda". Les fiches de présence peuvent l'attester tout comme les militants qui sont au cœur des activités de ce parti. On comprend aisément qu'on veuille prêcher le faux pour avoir le vrai mais de là tomber dans l'intox dans le seul objectif de faire croire que le Pdci-Rda se vide, c'est dire des contrevérités.

Et puis, quel est ce parti qui, depuis plus de deux (02) ans, se vide mais ne se meurt pas ? Quel est ce parti qui se bonifie au fil des jours et gagne le cœur des populations qui savent lire entre les lignes de l'actualité politique du moment ? Non, c'est un leurre de dire que le Pdci se vide. Le parti d'Houphouët-Boigny, libéré depuis des compromissions, au contraire, se porte bien. Parce que la base est désormais en phase avec le sommet. Ce qui n'était pas le cas quand le Pdci-Rda, il y a de cela huit (08) ans. Oui, le Pdci-Rda se porte mieux aujourd'hui comme ses élus et cadres qui continuent de résister à la pression, à l'intimidation et au chantage.