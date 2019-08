Madagascar: Electricité - Antananarivo et Toamasina seront raccordés

Sans Directeur général, la Jirama poursuit ses actions pour l'amélioration de l'accès à l'électricité. Hier, une consultation publique a été organisée par le ministère de l'Energie, de l'Eau et des Hydrocarbures, dans le cadre des préparations de l'étude d'impact environnemental et social du PRIRTEM (Projet de renforcement et d'interconnexion des réseaux de transport électrique à Madagascar).

Ce projet prévoit, en effet, l'amélioration des réseaux électriques haute tension, grâce à la réalisation de l'interconnexion des RIA (Réseau interconnecté d'Antananarivo) et RIT (Réseau interconnecté de Toamasina), par la construction d'une ligne électrique 220kV double terne d'une capacité de 200MW entre Antananarivo et Toamasina, distants de 268km. La ligne haute tension traversera les districts d'Antananarivo Avaradrano et de Manjakandriana dans la région Analamanga, le district de Moramanga de la région Alaotra Mangoro et les districts de Brickaville et de Toamasina II de la région Atsinanana.

A noter que le PRIRTEM prévoit également l'électrification des localités où passent les lignes d'interconnexion projetées. Selon les concepteurs du projet, l'objectif est d'atteindre un taux d'électrification national de 70% d'ici à l'année 2030. Pour l'heure, ce taux reste à 15 %, avec seulement un taux de 5,21% en milieu rural. Par ailleurs, un corridor de 40 mètres sera réservé pour la ligne de Transport, qui traversera majoritairement des zones rurales, excepté aux abords d'Antananarivo etde Toamasina. Ce corridor occupera une surface totale de 174 ha. D'après les promoteurs du projet, environ 700 pylônes seront construits, avec une portée moyenne de 400 mètres.