Afrique: Jeux Africains - Le judo entre en lice ce jour

A quarante-huit heures de la cérémonie d'ouverture des 12es Jeux Africains à Rabat, la compétition de judo ouvrera le bal ce jour au Palais des Sports du Complexe Sportif de Moulay Abdellah.

Avec la tenue des Championnats du monde de la discipline du 25 août au 1er septembre au Japon, le tournoi de judo a été avancé ce jour 17 et demain 18 août pour permettre aux judokas africains de regagner Tokyo qui est l'une des étapes qualificatives des Jeux Olympiques de 2020 dans cette ville. Pour le clan malgache, la fédération a opté pour deux choix où les locaux vont participer aux Jeux Africains et les expatriés pour les mondiaux. A Rabat, ils sont huit dont 5 hommes et 3 dames à défendre les couleurs nationales.

Des jeunes combattants qui sont habitués des grandes compétitions dont cinq ont disputé les Jeux des Iles à l'Ile Maurice. Les catégories légères entreront en action ce jour. Il s'agit de Nora Alexandrine (-52 kg), Kevin Ramanoelina (-66kg), Fetra Ranaivoarisoa (- 81 kg), Lita Rambeloson (-66 kg), Seta(-73 kg) et Laura Rasoanaivo Razafy (-63 kg). Cette dernière âgée seulement de 16 ans a remporté la médaille d'or à l'Ile Maurice, engagée chez les moins de 63 kg. C'est demain dimanche que Zo Hajanirina (-70 kg) chez les dames et Sergio Karamaly (-90kg) du côté des hommes vont combattre. Ces deux judokas qui sont rentrés avec la médaille d'argent aux Jeux des Iles et ont participé aux Jeux de la Francophonie il y a deux ans à Abidjan, Côte d'Ivoire.

Installée. Toute la délégation malgache participante à ces 12es Jeux Africains est déjà arrivée sur place et installée au Village des Jeux à l'Université Internationale de Rabat. Comme annoncé, la Grande Ile sera représentée par 98 athlètes et entraîneurs engagés dans onze disciplines. Il s'agit de l'athlétisme, de l'haltérophilie, du basket-ball, de l'escrime, du judo, de la lutte, de la boxe, du taekwondo, du tennis de table, du tennis et du karaté. Plus de 6.000 athlètes de 54 pays du continent seront attendus pendant deux semaines à Rabat et à Casablanca.