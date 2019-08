Madagascar: Football en deuil - Tsilavo Andriamanivosoa n'est plus !

Un jeune footballeur malgache, Tsilavo Andriamanivosoa est décédé, la nuit de mercredi à Strasbourg à l'âge de 21 ans. D'après les explications, il a fait un accident avec sa voiture qu'il conduisait. Tsilavo a violemment heurté un poteau de soutien de ligne électrique de tramway.

On ignore encore la cause de cet accident. « Le conducteur était au volant d'une Audi A1 circulant à très vive allure en provenance de la rue François-Epailly. Il a perdu le contrôle de son véhicule dans une légère courbe à gauche et s'est encastré contre le poteau » a relaté un témoin oculaire.

Passé par le centre de formation du Racing Club de Strasbourg Alsace, Tsilavo Andriamanivosoa évoluait depuis trois saisons à l'AS Pierrots Vauban Strasbourg, où il jouait avec l'équipe phare en National 3. Le club et son président ont présenté leurs condoléances en postulant sur les réseaux sociaux que «Tout le club a appris avec stupéfaction et avec une grande tristesse la mort accidentelle de Tsilavo. Nous adressons à sa famille et ses proches nos plus sincères condoléances. « Titi » a marqué son passage au club par son talent, sa gentillesse, son sourire et sa bonne humeur». Une cagnotte a été lancée pour soutenir les proches du défunt. Le journal Midi Madagasikara présente ses sincères condoléances à toute sa famille et ses amis.