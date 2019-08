Cote d'Ivoire: Bilan semestriel de la direction générale des Impôts - Les recettes en hausse de 7,3% par rapport à 2019

1193,1 milliards de F Cfa collectés au cours de six premiers mois de l'année, selon le directeur général de l'administration fiscale.

Les recettes fiscales au premier semestre 2019 sont en hausse de 7,3% par rapport à l'année dernière, a déclaré, hier, le directeur général des Impôts, Ouattara Sié Abou. C'était à l'ouverture du « séminaire bilan du deuxième trimestre 2019, du premier semestre 2019, les perspectives pour le deuxième semestre », qui s'est tenu à l'hôtel Radisson Blu. Malgré cette performance, les Impôts n'ont pas pu atteindre les objectifs qui leur étaient assignés au titre du deuxième trimestre et du premier semestre 2019. « Les recettes fiscales, au terme du deuxième trimestre de l'année, s'élèvent à 702,1 milliards de FCfa pour un objectif de 703,2 milliards.

Au regard de ce résultat, l'on note un écart négatif de 1,1 milliard de FCfa soit un taux de réalisation de 99,8%. S'agissant du premier semestre, la direction générale des impôts a mobilisé 1193,2 milliards de FCfa pour un objectif de 1196,5 milliards de FCfa. Il en découle un écart négatif de 3,3 milliards pour un taux de réalisation de 99,7% », a déclaré Ouattara Sié Abou.

Tirant les conséquences de ce qui précède, le directeur général des Impôts a exhorté ses collaborateurs à redoubler d'effort afin de réaliser l'objectif du troisième trimestre 2019, fixé à 630 milliards de FCfa. « La réalisation de ce objectif est à notre portée au regard du potentiel économique de la Côte d'Ivoire et de notre organisation qui se renforce chaque jour un peu plus avec l'appui des nouvelles technologies qui simplifient et assurent la rapidité et la fluidité dans l'exécution de nos tâches », a-t-il assuré.

Yaya Keho, directeur de cabinet adjoint du secrétaire d'Etat chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Moussa Sanogo, a salué « une progression appréciable » de 7,3% par rapport à 2018. Il a indiqué que les défis à relever pour le second semestre seront l'accélération et l'exécution du plan annuel de contrôle général, le contrôle de la redevance industrielle, le renforcement du recouvrement des arriérés et l'intensification du contrôle conjoint DGI-DGD.