Ile Maurice: Workers' Rights Act - Les Remuneration Orders appliquées de la même manière

En attendant la promulgation de la Workers' Rights Act 2019, l'Employment Rights Act 2008 et les provisions régissant les différentes Remuneration Orders sont appliquées de la même manière. Et avec la promulgation de la Workers' Rights Act, les «core conditions» au travail seront régies par la nouvelle loi et les conditions spécifiques dans certains secteurs seront toujours couvertes par les Remuneration Orders.

Ce sont là les précisions que souhaite apporter le ministère du Travail sur les changements à venir. Cela, suivant l'inquiétude évoquée par la General Workers Federation et le Joint Negotiating Panel, hier. Ces derniers disent ne pas comprendre «kifer GM inn aksepté enn tel bétiz rant dan lalwa... apré minwi».

Ils avancent plusieurs points estimant que les travailleurs auront leur vacation leaves après 10 ans. Ou encore les overtime qui seront payées après les 45 heures réglementaires au lieu de chaque journée de travail. Le meal allowance de Rs 85 sera aussi revu, selon eux, entre autres. «Eski le Portable Retirement Gratuity Fund pou apliké kot Remuneration Orders spésifié enn Gratuity at Retirement & Death, ki kontrer a seki Workers Rights Bill dir? Non, Non, Non», soutiennent-ils.

Autres points mis en avant : «Maternity Benefit par an pou 14 semenn pou fam travayer ki kouver par Remuneration Orders !» ou encore «Konzé pou 'miscarriage' par an pou 3 sémenn, akoz buku Remuneration Orders dir 2 sémenn!»

Ainsi, le ministère tient à rassurer les travailleurs qu'avec l'harmonisation des «core conditions» dans la Workers' Rights Act, tous les travailleurs bénéficieront des mêmes conditions de travail. Sans oublier tous les nouveaux avantages contenus dans la nouvelle loi, incluant le Portable Retirement Gratuity Fund.

Le ministère travaille aussi sur la révision des 30 Remuneration Orders dans le cadre de l'harmonisation des conditions du travail.