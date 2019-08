Ile Maurice: Dernier recensement - 941 719 électeurs inscrits pour les prochaines législatives

Les nouveaux registres d'électeurs des 20 circonscriptions de Maurice, ainsi que celle de Rodrigues, ont été rendus publics sur le site de l'Electoral Commission hier. Au total, 941 719 électeurs sont inscrits sur les listes électorales. Soit 4 744 de plus comparativement aux législatives de 2014. Et 18 403 de plus qu'en 2018.

La circonscription qui compte le plus grand nombre d'électeurs est Pamplemousses-Triolet (no 5), soit 65 115, suivie de celle de Savanne- Rivière-Noire avec 63 500 électeurs. La plus petite circonscription est Port-Louis-Maritime-Port-Louis-Est, avec 21 943 électeurs. En un an, elle n'a enregistré que 413 électeurs de plus.

Par ailleurs, pour la première fois, la Commission électorale a publié sur son site hier le nombre d'électeurs par tranche d'âge et par genre. Ainsi, des 941 719 électeurs, l'on dénombre 480 536 femmes, soit 51 %.

En outre, pour ce qui est du groupe d'âge de 18 à 35 ans, il y a 65 061 hommes contre 64 500 femmes. Et 90 649 électeurs contre 85 347 électrices dans le groupe d'âge de 26 à 35 ans.

Mais en ce qui concerne les électeurs qui ont plus de 61 ans, il y a une nette dominance féminine. Entre 61 et 65 ans, on note 33 732 hommes et 36 849 femmes et après 65 ans le nombre d'électrices est de 74 055 contre 55 175 électeurs.

18 403 mauriciens de plus inscrits en 2019 comparés à 2018

941 719 électeurs sont inscrits cette année pour les prochaines législatives, contre 923 316 en 2018. Ce qui fait qu'il y a 18 403 électeurs de plus aujourd'hui. Pourquoi cela ? Sollicitée, une source à la Commission électorale a expliqué qu'il y a deux raisons. «D'abord, peu après 2014, il n'y avait pas cet exercice d'inscription à domicile. Les électeurs devaient donc s'inscrire dans des centres de leurs circonscriptions respectives.» Puis, poursuit-elle, étant donné que bon nombre d'électeurs savent que les élections devront se tenir avant les 12 prochains mois, il y a un plus grand intérêt pour s'inscrire en tant qu'électeurs.