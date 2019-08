Congo-Brazzaville: Messages du 15 août

Autour de la célébration, jeudi dernier, des 59 ans de l'indépendance du Congo, le point d'orgue des festivités a été le défilé organisé au boulevard Alfred-Raoul, en plein cœur de Brazzaville. Si la tradition de faire précéder la procession civile par la parade des unités de la force publique (armée, gendarmerie, police) a été respectée, le fait particulier demeure le thème sous lequel a été placé ce 15 août 2019.

Sur une grande affiche surplombant les abords du lieu du défilé, on pouvait en effet lire l'invite faite aux Congolais de se consacrer à « la relance de l'économie par la diversification et le travail acharné ». Qu'est-ce qui a bien pu animer les initiateurs de cette formule ? La crise économique de laquelle le Congo tente de se sortir depuis un petit moment est-elle au cœur de ce sursaut, ou bien fait-elle seulement dire des choses qui ne seront pas suivies d'effet, se sont demandé certains.

Le plus important est que le thème principal de la fête de l'indépendance a inspiré les forces vives de la nation. Elles l'ont relayé sur des pancartes et des banderoles portées les cœurs chargés de motivation sur la vaste place du boulevard. Il serait impossible de reprendre tous ces messages dans ce court espace tant ils étaient nombreux et variés. Ils montraient néanmoins l'adhésion collective à ce qui a pu être compris comme une volonté d'imprimer un nouveau rythme à la marche du pays.

De Bacongo à Djiri, pour parler des neuf arrondissements de la capitale ; de l'Ile Mbamou à la Commune de Kintélé, ses banlieues, on a pu se rendre compte de la ferveur d'hommes et de femmes disposés à accompagner les politiques publiques de développement. Ils ne pouvaient l'exprimer autrement que par cette exhibition au grand jour devant les plus hautes autorités du pays à qui ces hommes et ces femmes ont semblé dire « nous sommes derrière vous et attendons que les belles idées se transforment en de bons projets ».