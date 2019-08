Congo-Brazzaville: Appel à la levée de l'immunité de deux enfants de Sassou-Nguesso

Tous deux députés, Denis Christel Sassou-Nguesso et Claudia Sassou-Nguesso sont accusés détournement de fonds publics.

Une dizaine d'organisations de la société civile congolaise, pilotées par l'Observatoire congolais des droits de l'homme (OCDH), ont exigé samedi 17 août la levée de l'immunité parlementaire ainsi que l'ouverture d'une enquête parlementaire et judiciaire contre Denis Christel Sassou-Nguesso et Claudia Sassou-Nguesso, fils et filles du président congolais et tous deux députés.

Le 6 août, l'ONG a, dans un rapport rendu public mardi, accusé le fils cadet du président congolais, Denis Christel Sassou-Nguesso, 44 ans, d'avoir détourné à son profit plus de 50 millions de dollars de fonds publics en 2014. Selon une autre enquête de Global Witness publiée en avril, sa sœur Claudia Sassou-Nguesso, 47 ans, aurait reçu près de 20 millions de dollars de fonds publics apparemment détournés et utilisés pour l'achat d'un appartement de luxe dans le Trump Hotel & Tower à New York.

La déclaration de cette plateforme d'organisation de la société civile a été lue samedi au cours d'un point de presse par Trésor Nzila, directeur de l'OCDH.

Nous, organisation de la société civile, nous réservons le droit de déposer plainte contre ces présumés criminels financiers...