Guinée: La presse de plus en plus muselée

La descente aux enfers se poursuit pour les journalistes des médias privés guinéens. Aboubkr directeur général de Lynx FM et l'un des animateurs de l'émission Œil de Lynx est convoqué lundi 19 août 2019 à la direction de la police judiciaire (DPJ) à 10 heures.

Même si le motif de cette convocation n'a pas été signifié à Aboubkr, nous apprenons que c'est lié à un récent passage à Œil de Lynx de Madame Doussou Condé ancienne militante du RPG résidente aux États Unis d'Amérique.

Cette convocation intervient après des poursuites judiciaires contre Lansana Camara de Conakrylive, Moussa Yero Bah de la radio Espace, Mohamed Bangoura de mosaiqueguinee, Thierno Maadjou DT Bah et Marwane Camara tous deux animateurs de l'émission Africa2015 de la radio nostalgie FM.

