Congo-Kinshasa: [3ème Conférence Nationale de l'IIA Congo] Audit Interne - Un des piliers de la bonne gouvernance des organisations en RDC

Jamais deux sans trois. L'Institut des Auditeurs Internes du Congo (IIA Congo) organise à Kinshasa, sa 3ème Conférence Nationale sous le thème «Audit Interne : un des piliers de la bonne gouvernance des organisations en République Démocratique du Congo ».

Ce sera du 22 au 24 août 2019, à Béatrice HOTEL. Objectif, permettre aux participants d'échanger et de débattre sur la fonction audit interne en tant que l'un des piliers de la bonne gouvernance des organisations des secteurs publics et privés en RDC. Cette conférence offre une opportunité aux participants de bénéficier des exposés sur les sujets d'actualités touchant la profession et permet à chacun de partager ses expériences avec d'autres professionnels de l'audit interne ou des métiers associés.

Au cours de ces assisses, un questionnaire sera distribué aux participants et permettra à chaque conférencier d'émettre un avis et d'apporter sa contribution sur son rôle et l'apport de l'Audit Interne en tant que l'un des piliers majeurs de la bonne gouvernance. A l'issue des travaux, les suggestions et recommandations des participants permettront à l'IIA Congo de rédiger le rapport de la conférence et publier les résolutions de ladite conférence dans le magazine de l'Institut ainsi que dans la presse.

En fait, l'Audit Interne est une activité indépendante et objective qui donne à une organisation une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour les améliorer et contribue à créer de la valeur ajoutée. En effet, il aide cette organisation à atteindre ses objectifs en évaluant, par une approche systématique et méthodique, ses processus de management des risques, de contrôle et de gouvernement d'entreprise et en faisant des propositions pour renforcer leur efficacité.

Ainsi, les chefs d'entreprises, opérateurs économiques, fonctionnaires, Directeurs d'Audit Interne, Auditeurs Internes et Externes, contrôleurs internes et experts comptables sont attendus à cette 3ème Conférence. Mais, également, les commissaires aux comptes, contrôleurs de gestion, inspecteurs des finances, banquiers, cadres des Ministères, etc.

Les travaux de la Conférence couvriront plusieurs sous-thèmes notamment, «L'Audit Interne dans les secteurs public et privé de la RDC », «La déontologie de l'Auditeur Interne», « L'Audit Interne et sa valeur ajoutée dans les organisations » et « L'état de la profession de l'Audit Interne en RDC (étude de la Banque Mondiale et IIA Global USA) ».

Les Professionnels de l'Audit Interne et métiers auront donc tort de ne pas prendre part à cette 3ème Conférence Nationale où sont attendus, comme principaux orateurs, l'Inspecteur Général des Finances-Chef de service, le Président de la Cour des comptes, le Président du Conseil Supérieur du Portefeuille, le Gouverneur de la Banque Centrale du Congo mais aussi le Président de l'Ordre National des Experts Comptables.

Pour tout renseignement ou information supplémentaire, il serait judicieux de prendre langue avec les organisateurs à travers ces contacts : 099 99 47 393 ; 082 55 10 334

Zoom sur l'IIA Congo

Fondée en 1989, l'Institut des Auditeurs Internes du Congo (IIA Congo) est une Association Sans But Lucratif qui compte actuellement plus de 300 membres, répartis dans différents secteurs économiques du pays.

IIA Congo est une organisation professionnelle qui est le creuset pour la promotion et la diffusion des Normes Internationales de Pratique de l'Audit Interne. Il a pour vocation la promotion et le développement de la fonction d'Audit Interne au sein des entreprises, des établissements publics et privés de la République Démocratique du Congo.

L'IIA Congo a notamment pour mission de promouvoir et vulgariser la fonction audit interne dans le pays, renforcer les capacités professionnelles des auditeurs internes et des métiers apparentés, collaborer avec les Institutions officielles de contrôles de l'Etat. Mais, également, vulgariser les normes internationales de pratique de l'audit interne et les normes d'éthique ainsi que renforcer les relations avec toutes les organisations, secteurs public & privé.

L'IIA Congo est membre de l'Union Francophone de l'Audit Interne (UFAI), membre fondateur de la Fédération Africaine des Instituts des Auditeurs Internes (AFIIA) et affilié à « The Institute of Internal Auditors » (IIA Global) qui est une association professionnelle internationale regroupant plus de 180 000 membres dans plus de 170 pays et dont le siège est situé aux Etats-Unis d'Amérique. Ce dernier est la voie globale de la profession d'audit interne, l'autorité et le leader reconnu, le promoteur et l'éducateur principal dans le domaine de l'audit interne. « Le Progrès par le Partage » est sa devise.